「げんじぶ」こと７人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーで、「仮面ライダーギーツ」（２２〜２３年）でライダー俳優でも話題となった杢代和人が、髪色を変えた新ヘアを公開した。杢代は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ミルクベージュってやつ！」と記し、フェスへの参加で訪れた北海道・札幌でソフトクリームを食べるオフショットを投稿。染める前の黒髪のビフォアーショットもアップした