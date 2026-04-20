【新華社北京4月20日】春の最後の節気「穀雨」は、恵みの雨が降り、湿度が高まる時期に当たる。だるさやむくみを防ぐため、ストレッチや軽い有酸素運動をこまめにすると良い。夜更かしは肝臓に負担をかけるため、早めの就寝を心がけよう。あっさりとした食事が大事で、小豆やハトムギなど、余分な水分を体から排出する食材や旬の野菜がおすすめ。消化不良にならないよう、脂っこいものや冷たい飲み物は控えめに。