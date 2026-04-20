モデル・タレントのみりちゃむが、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡スタジオでは、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開する。みりちゃむの入学式の写真には「最近じゃん」「おとといじゃん！」とツッコミが飛び交う。小学生ながらすでにギャルの片鱗がのぞくヘアスタイルやファッ