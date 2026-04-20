9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【写真】「心を込めて“声帯を貸したい”」強い眼差しでこちらを見つめる佐久間大介スタジオでは、ゲストの「入学式のマル秘写真」を公開する。佐久間は小学校の入学式の写真を紹介。「目立つことが嫌いだった」という恥ずかしがり屋の幼少期を振り返