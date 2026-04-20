タレントの山口もえが、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡スタジオでは、ゲストの忘れ物にまつわるトークが展開される。生放送のレギュラー番組に出演している時は「空き巣に入られやすい」と聞いた山口。家の中の大切なものを隠そうと試行錯誤した結果、隠した場所を忘れてしまい、