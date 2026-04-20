お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーをつとめるニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜午後6時頃配信）。最新回「ep.234 でもぉ〜 計画」が、17日に配信された。【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボオープニングでは、トム・ブラウンの布川が、相方・みちおの”口癖”にダメ出しするところからスタートした。みち