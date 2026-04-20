レプロエンタテインメントとつばさレコーズの共同による『新グループお披露目会』が20日、都内で行われ、ワインがテーマの“大人向け”5人組歌謡グループ「SHiZUKU」が登壇。会見後の囲み取材で、グループとしてのライバルと、目標を語った。【写真】王子様みたい…！パフォーマンスを披露したSHiZUKU「ワインの日」である20日に発表されたメンバーは、石田ピノ知之、松田シャルドネ創太郎、真田メルロ煌生、門脇リースリング