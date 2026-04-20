お笑いタレントの山田花子（51）がブログを更新。給食の味と同じレベルまで達したという晩ごはんを公開し、反響が寄せられている。【映像】山田花子の手料理（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな手料理をブログで紹介してきた。「給食と同じ味がする！」