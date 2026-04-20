かつては同じサイズだった2匹のワンちゃんが、3年の月日を経て驚きの変貌を遂げました。体格差からは想像できない2匹のまさかのやり取りは、記事執筆時点で15万回以上再生され「小さくても勇敢」「微笑ましい」といった声が寄せられています。 【動画：同じ大きさだった『小型犬とウルフドッグ』→3年後…見た目からは考えられない『まさかの関係性』】 出会った頃は同じサイズだった2匹 Instagramアカウント「ウルフドッ