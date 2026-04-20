有料座席指定サービス「すわれ〜る」も開始近畿日本鉄道は2026年4月20日、南大阪線・吉野線・長野線・御所線向け新型一般車両「6A系」が5月19日（火）から営業運転を開始すると発表しました。合わせて6月1日から同線区で近鉄初となる一般車両の有料座席指定サービス「すわれ〜る」を開始することも明らかにしました。【画像】ついに登場！これが南大阪線の新型車両の外観＆車内です6A系は、南大阪線系統では2002年にデビューし