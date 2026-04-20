広島は２０日、５月１日の中日戦（マツダ）で歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが来場することを発表した。試合前にスペシャルパフォーマンスとしてディズニーアニメーション映画「ズートピア２」の日本版プロモーションソング「Ｚｏｏ〜君がいるから〜」を披露。国歌斉唱も務める。