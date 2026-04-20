タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が19日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。マイナンバーカードについて話した。みちょぱは「やっとマイナンバーカードを取りに行きまして、特に理由はないんですよ、マイナンバーカード否定派でもなく。ただ本当に面倒くさがっていただけで最近病院に行くタイミングも多くなってきたりとか、なんかいろいろ聞いていると免許証だったり保