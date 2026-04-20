ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は２０日、「２０２６地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」を６月２日に船橋競馬場で行うと発表した。３競走を行い、「２０２６ワールドオールスタージョッキーズ」（８月２２、２３日、ＪＲＡ札幌競馬場）に推薦する地方競馬代表騎手を選定する。出場予定騎手は、各所属場内（ホッカイドウ、岩手、浦和、船橋、大井、川崎、金沢、笠松、名古屋、兵庫、高知、佐賀）で、２５年４月１日から２