国内に201店舗を展開する和食レストランチェーン「和食さと」では、「ゴールデンウイーク限定キャンペーン」を4月23日から5月6日まで実施する。期間中は、小学生以下の子どもへのソフトクリーム無料提供、黒毛和牛食べ放題コースの割引が実施される。【割引になるコースの画像を見る】〈子ども向け特典〉店内で飲食する小学生以下のすべての子どもを対象に、ソフトクリーム(お子様専用コーン)を1人1個無料で提供する。店内のソフト