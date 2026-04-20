先週17日に行われた中東・ホルムズ海峡の航行の自由をめぐる有志国会合に高市総理が出席しなかった理由について、木原官房長官はきょう、「ケース・バイ・ケースで判断している」と説明しました。フランスとイギリスが主催し、先週17日に開かれたホルムズ海峡での「船舶の安全確保」に関する有志国会合には、ヨーロッパや中東、アジアなどおよそ50の国と機関がオンラインで参加しました。日本からは市川国家安全保障局長が出席しま