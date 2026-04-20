東京大学大学院の共同研究を巡る汚職事件で、贈賄の罪に問われている男が、今週開かれる初公判で起訴内容を認める方針であることを明かしました。【映像】引地被告「二度と同じ過ちは繰り返さない」接待の様子も日本化粧品協会代表理事引地功一被告（52）「研究を推進してもらわないと未来がない、もうずっとこればっかり（考えていた）」「反省してますし二度と同じ過ちは繰り返さない」日本化粧品協会代表理事の引地功一被告