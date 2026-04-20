20日から東京23区などでタクシーの運賃がおよそ1割値上げとなりました。20日からタクシーの運賃が値上げされたのは、東京23区と武蔵野市、三鷹市で、値上げ幅は平均で10.14％です。初乗り運賃は500円のままですが、これまでより100メートル弱短い1キロちょうどから加算されるようになります。距離ごとの運賃なども値上がりするため、例えば東京駅から浅草寺まで4.6キロ乗車した場合、およそ1900円から2100円と200円の値上げに、東