言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、経済的な豊かさを表す言葉から、心の内側にある繊細な感情、そして物作りの現場で使われる用語まで、性質の異なる3つの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみ