「売れ残りと言われていました」…そんな一言とともに紹介されたのは、ペルシャ猫のぷんちゃん。現在は“ヒヤヒヤするほどヤンチャ”だというその姿に、多くの反響が寄せられています。【アフター写真】いまでは、やんちゃな猫に！投稿したのは、ぷんちゃんの飼い主さん（@punchan_0510）。Instagramに投稿されたエピソードには、「とっても幸せそう」「優しい家族と出会えてよかった」といった声のほか、「うちの子も売れ残りでし