Image: Breitling スイスで世界最大の時計見本市「Watches and Wonders」が開催されていますが、今年は宇宙をモチーフにした新作が目立ちます。Breitling（ブライトリング）も、定番クロノグラフのナビタイマーに、アルテミスII計画とのコラボモデル「ナビタイマー B02 クロノグラフ 41 コスモノート アルテミス II」を投入してきました。隕石由来の文字盤が深みを感じさせる