ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月8日（金）から6月21日（日）の期間限定で、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」を開催。開催5年目を迎える今年は、ついにパーク内にグリーティング・ショーが初登場する。【写真】エルモ＆クッキーモンスターがぎゅっ！「サンクス・ラブ・グリーティング」も実施■限定ステ