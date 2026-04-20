現地４月19日に行なわれたプレミアリーグ第33節で、２位のマンチェスター・シティは首位のアーセナルとホームで対戦。16分にラヤン・シェルキのゴールで先制するも、18分に同点弾を許す。それでも65分にアーリング・ハーランドが追加点を挙げ、２−１で勝利した。英衛星放送『Sky Sports』によると、ジョゼップ・グアルディオラ監督は「（優勝への）望みを繋ぐことができて非常に満足している。最後まで勝ち進めるかもしれない