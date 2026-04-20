熱狂的な阪神タイガースファンとして知られる、俳優・作家・歌手の中江有里（52）が19日、自身のインスタグラムを更新。同日まで甲子園球場で開催されていた人気ゲーム「ポケットモンスター」とのコラボイベント『ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜』での中日ドラゴンズ戦を観戦し、「ポケモン」でのコラボユニフォーム姿で阪神の勝利に“ご機嫌”なショットを披露した。【写真】「有里さん可愛