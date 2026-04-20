中華そば専門チェーン・天下一品は21日、神奈川県川崎市に「天下一品 川崎店」をオープンする。復活を望む多数の声に応えた。【写真】やべっ食べたくなってきた…こってり好きにはたまらない天下一品天下一品は10日時点でグループ全体198店舗を展開している。川崎店は、テーブル席もあり、1人はもちろん、家族から団体まで利用できる。アルコールメニューも充実し、“ちょい飲み”の客も歓迎する。総席数は39席、カウンター