女優の藤原紀香（54）が20日、自身のインスタグラムを更新。19日に横浜市のぴあアリーナMMで開催されたファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスのオフショットを公開した。「JJ50周年という記念すべきステージ。Runway、開会宣言、そしてCollectionPartMCも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」とつづった藤原。ブラックのミニワンピース姿や舞台裏のオフショットなどを公開した