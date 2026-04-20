ABEMA『最強バズりソング歌謡祭』が12日に配信された。『最強バズりソング歌謡祭』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○齊藤京子と岩田絵里奈がMCを担当『最強バズりソング歌謡祭』は、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会する、グランドフィナーレにふさわしい特別企画。誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次