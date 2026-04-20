ジャルパックは4月1日、サービス産業生産性協議会が発表した「JCSI 日本のリーディングブランド2025-26」に選出されたと発表した。JCSI(日本版顧客満足度指数)は、顧客満足を数値化・可視化し、企業や業種の成長に資する情報として活用することを目的に実施されている、日本最大級の顧客満足度調査。同社は、2025年度のJCSI調査において年間総合順位の対象となる企業・ブランドの中から、顧客満足スコア上位50に入ったブランドとし