鹿児島県の志布志港で20日朝、し、近くで浮いていた男性が死亡しました。警察が、亡くなったのは運転していた男性の可能性があるとみて身元の特定を進めています。 警察や消防によりますと、きょう20日午前7時ごろ、志布志港にいた作業員から「トレーラーが海に転落した」と110番通報がありました。 海には男性がうつぶせで浮いていて、病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡しました。 現在、トレ