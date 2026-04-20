わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。今回は……豚のみそ漬け焼き弁当1品目主菜豚のみそ漬け焼きレシピはこちらみそだれのこくと甘みがご飯にぴったり。ほどよいにんにくの香りがさらに食欲をかき立てます。2品目副菜にんじんの梅おかかあえレシピはこちらにんじん