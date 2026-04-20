【モデルプレス＝2026/04/20】放送作家でタレントの野々村友紀子が4月20日、都内で開催された「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳 2026」に、お笑い芸人のキンタロー。、お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士、小堀裕之らとともに出席。育児中に、夫である川谷からの一言で号泣した過去を明かした。【写真】51歳タレント「そっくり」19歳美人娘との密着ショット◆キンタロー。野々村友紀子モノマネで登場同企画では、「しゅふの日常」