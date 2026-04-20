【新興国通貨】ドルペソは先週末一時17.128を付けるも反発=メキシコペソ 先週のドルペソはじりじりとドル安ペソ高となり、金曜日に一時17.1276まで下げる展開となった。その後反発し、週明けは17.40台を付ける動き。 USDMXN17.342