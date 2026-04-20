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アジア株米イラン対立も過度な不安和らぐ21日にも協議再開か 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26373.94（+213.61+0.82%） 中国上海総合指数 4078.39（+26.97+0.67%） 台湾加権指数 37153.12（+348.78+0.95%） 韓国総合株価指数 6260.75（+68.83+1.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8950.80（+3.87+0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78663.31（+169.77+0.22%） アジア株は軒並み