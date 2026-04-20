東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50%（5年) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 ホルムズ海峡出る際に停止命令無視したイラン船に発砲し拿捕した 戦争終結に向け21日の協議のため米代表団をパキスタンへ