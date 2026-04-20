アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』超(スーパー)激闘トレーラー／2026年秋放送！ 今秋放送となるアニメ「ドラゴンボール超 ビルス」より、新規映像を使用した超激闘トレーラーが公開された。 アメリカ・ロサンゼルスにて米国時間19日より開催中の「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」で実施された「DRAGON BALL SUPER SPECIAL PANEL」内で初公開