沖縄県沖縄市の暴力団事務所で火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。警察は、指定暴力団・旭琉会の会長の可能性があるとして、遺体の身元の特定を進めています。警察によりますと、19日午前4時すぎ、沖縄市の4階建て集合住宅の4階から出火し、暴力団事務所が入る4階部分が全焼、焼け跡から身元や性別不明の1人の遺体が発見されました。この部屋は、指定暴力団・旭琉会の傘下団体の事務所で、旭琉会の糸数真会長が1人