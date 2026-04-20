収賄の罪に問われている東京大学大学院の元教授は、「接待は不正な謝礼ではなく対価」などと違法性を否定していたことがわかりました。【映像】接待を受ける佐藤伸一被告東京大学大学院の元教授・佐藤伸一被告（62）は日本化粧品協会代表理事の引地功一被告（52）から共同研究などの見返りにおよそ180万円相当の接待を受けた収賄の罪に問われています。関係者によりますと、佐藤被告が逮捕前の任意の調べで、「接待の代金を