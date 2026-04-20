胎内市は２０日、今年度シーズン中、飯豊連峰の足ノ松尾根登山道を閉鎖すると発表しました。閉鎖が発表されたのは、足ノ松尾根登山口～大石山分岐の間です。６月１日から１１月３０日までの閉鎖を予定していて、登山口・大石山分岐の両端にバリケードが設置されるということです。飯豊連峰では去年１１月、山中で登山者の遺体が見つかっていて、顔や首などに引っかき傷やかまれたような損傷があるほか、当時近く