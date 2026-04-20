フジ住宅が後場に一段高となった。同社は２０日午後２時、２６年３月期の連結業績に関し、売上高が従来の予想を１２０億円上回る１３８０億円（前の期比１１．４％増）、経常利益が１３億円上回る７０億円（同０．２％増）となったようだと発表。経常利益は減益予想から一転、増益で着地する見込みとなり、好感された。住宅流通セグメントにおいて中古住宅の引き渡し件数が期初の予想を大きく上回った。 出所：MINKABU PRESS