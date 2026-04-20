ピジョンが続伸。岡三証券は１７日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「強気」で新規カバレッジを開始した。目標株価は１９７０円とした。同社は独自技術を用いた哺乳器・乳首に強みを持ち、同製品の世界シェアは１位とみられている。日本や中国で高付加価値化や新たなカテゴリー展開を通じて安定した事業拡大が見込まれるほか、今後は米国での販売増による事業成長に期待している。米国では、今期から本格的