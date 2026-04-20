【写真＆動画】『真剣遊戯！THEバトルSHOW』出演者集合ショット／『真剣遊戯！THEバトルSHOW』予告映像＆キービジュアル 他 『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、4月20日放送回の出演者集合ショットが公開された。 ■宮舘涼太率いるアイドル俳優軍と劇団ひとり率いる芸人バラエティー軍が激突 この番組は、主宰に櫻井翔を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ