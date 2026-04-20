プロ野球・オリックスは20日、九里亜蓮投手が「とっとりふるさと大使」に就任することを発表。あわせて「牛牛牛っと鳥取デー」の開催も発表しました。鳥取県米子市出身の13年目右腕・九里投手。2013年ドラフト2位で広島に入団し、昨季からはFA移籍となったオリックスでプレーしています。今季はすでに4試合に先発し、今季初登板では完封勝利もマーク。防御率3.65としています。「とっとりふるさと大使」とは鳥取県外で活躍する鳥取