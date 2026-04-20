◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャースは終盤に逆転を許し、今季初の連敗に。試合後、デーブ・ロバーツ監督がリリーフ陣の乱調についてコメントしました。佐々木朗希投手が先発したこの試合、1点リードの7回からブレーク・トライネン投手が4番手としてマウンドに上がりました。しかし先頭打者にいきなり2ベースを打たれると、次打者に逆転2ランを被弾。さらに後続にも連打を浴びて1点を