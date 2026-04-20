歌手の華原朋美さんが4月18日、自身のインスタグラムを更新。息子と乗馬を楽しんだことを報告しました。【写真を見る】【 華原朋美 】「息子も乗るようになったので」親子で乗馬を楽しむ姿公開「息子さんと乗馬お似合いです」など反響華原さんは「北総乗馬クラブに久しぶりに馬に乗ってきました」と報告。息子も乗馬するようになったとし、個人会員から家族会員にしたということです。 そして、「息子も私も楽しかったね〜