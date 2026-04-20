過労などによる労災の認定にあたり、労働基準監督署が個人のスマートフォンなどに記録されたデジタルのデータを積極活用している。労働者と会社が主張する労働時間に隔たりがある中、スマホの位置情報を参考に残業時間が算定された例も出ている。専門家は「スマホのデータなどは残業時間を判断する際の客観証拠として価値が高い」と指摘する。（西村魁）◆時間を過少に評価東京都内の会社員男性（当時６５歳）が自殺したのは長