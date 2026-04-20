レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久第2戦でのコス姿を披露した。「撮影タイムも沢山集まってくださり、ありがとうございます」とつづり、三重・鈴鹿サーキットで開催されたスーパー耐久第2戦でのHitotsuyamaレーシングのコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「撮影タイム楽しかったです」「かわいい」「Beautiful」など