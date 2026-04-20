元テレビ朝日の玉川徹氏が２０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、京都の男児遺体遺棄事件の報道について私見を述べた。男児遺体遺棄事件では、実母と再婚した父親が犯人として逮捕され、新たな事実などが報じられている。国民が注目する事件となり、連日メディアで報じられている。玉川氏は事件報道の意味について「何のためにあるんだろうって、３０年以上前からこの仕事をして考える事だが、事件報道自体に