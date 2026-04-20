女優の武田久美子（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。「顔が似ている」米米CLUBダンサーとの2ショットを公開した。「楽しかった日本滞在中のスナップ写真思えば10年以上一緒に楽しい時間を過ごしている米米CLUBの美奈子さんと」と、米米CLUBのダンシングチーム・SUECREAMSUEのメンバー、MINAKOこと金子美奈子との2ショットなどをアップし「互いに顔が似ていると思っています。もし私に姉が居たら美奈子さんみな