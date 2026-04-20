体操の全日本個人総合選手権（１８日、高崎アリーナ）で６位となった宮田笙子（順大）が２０日までにインスタグラムを更新。「全日本選手権応援ありがとうございました！」と記し、「来月のＮＨＫ杯は、世界選手権アジア大会の代表選考がかかっています。よりよい演技を披露できるよう頑張ります」と記した。その直前の投稿では５年ぶりにボブにしたことを明かした。明るい茶色に染め、私服のショットを披露。「ずっとロングだ