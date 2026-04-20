4月17日、元卓球女子日本代表でタレントの福原愛が、公式サイトで第3子を出産したことを報告した。近年はプライベートでのお騒がせイメージが定着しつつあったが、出産公表前には “激変” した姿を見せていたようで──。福原は《このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で穏やかに過ごしております》と出産を報告した。「2016年に元卓球男子台湾代表の江宏傑さんと結婚し、2