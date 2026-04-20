東京都千代田区の参議院会館に２０日午前９時半過ぎ、刃物を持ち込もうとした５０代くらいの男が現れ、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。永田町関係者などによるとこの日午前６時３０分ごろ、国会記者会館付近の５０歳前後の男に対して警視庁警察官が職務質問。男性は「１０時に片山さつき議員に面会する」と述べていた。男は同日８時５９分に参議院会館に入るため、金属探知機を受けた際、反応があったという。警備員が